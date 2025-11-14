路透：Verizon計劃裁員1.5萬人 規模史上最大

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-14 08:29

Verizon計劃裁員1.5萬人。（圖：Shutterstock）

據《路透》周四（13 日）報導，知情人士透露，Verizon 計劃裁員約 1.5 萬人，佔總人力 15%，以應對無線服務和家庭寬頻市場日益激烈的競爭，降低成本。

這將是 Verizon 有史以來最大規模裁員，預定下周進行，大部分將直接裁員。根據 Verizon 公開揭露，截至今年 2 月員工總數約 10 萬人。

此外，消息人士說，Verizon 計劃將大約 180 家直營店轉為加盟經營模式，這將使部分員工不再計入工資表。

目前 Verizon 在無線和家庭網路業務均面臨激烈市場競爭，近三季在後付費手機用戶方面持續流失。4 月起 Verizon 為部分客戶推出價格鎖定政策，但競爭對手也相繼推出類似促銷。

上月 Verizon 任命獨立董事會主席兼前 PayPal 及 Virgin Mobile USA 執行長 Daniel Schulman 擔任新執行長。Schulman 表示將大幅壓低成本，採取措施扭轉用戶流失趨勢。

Schulman 在第三季財報電話會上表示：「Verizon 正處於關鍵轉折點。公司也計劃退出或簡化無明確盈利路徑的傳統業務，力圖變得更為敏捷和高效。降本增效將成為我們日常工作的重要部分。」