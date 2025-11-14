路透：Verizon計劃裁員1.5萬人 規模史上最大
鉅亨網編譯鍾詠翔
伴隨著科技轉型帶來的提效浪潮，美國用戶規模最大的電信公司 Verizon Communications(VZ-US) 加入一系列大公司裁員行列，此前亞馬遜 (AMZN-US) 、UPS(UPS-US) 、Target(TGT-US) 等巨頭均宣布裁員。
據《路透》周四（13 日）報導，知情人士透露，Verizon 計劃裁員約 1.5 萬人，佔總人力 15%，以應對無線服務和家庭寬頻市場日益激烈的競爭，降低成本。
這將是 Verizon 有史以來最大規模裁員，預定下周進行，大部分將直接裁員。根據 Verizon 公開揭露，截至今年 2 月員工總數約 10 萬人。
此外，消息人士說，Verizon 計劃將大約 180 家直營店轉為加盟經營模式，這將使部分員工不再計入工資表。
目前 Verizon 在無線和家庭網路業務均面臨激烈市場競爭，近三季在後付費手機用戶方面持續流失。4 月起 Verizon 為部分客戶推出價格鎖定政策，但競爭對手也相繼推出類似促銷。
上月 Verizon 任命獨立董事會主席兼前 PayPal 及 Virgin Mobile USA 執行長 Daniel Schulman 擔任新執行長。Schulman 表示將大幅壓低成本，採取措施扭轉用戶流失趨勢。
Schulman 在第三季財報電話會上表示：「Verizon 正處於關鍵轉折點。公司也計劃退出或簡化無明確盈利路徑的傳統業務，力圖變得更為敏捷和高效。降本增效將成為我們日常工作的重要部分。」
摩根士丹利分析師在 10 月一份報告中指出，在美國電信業趨於成熟的當下，實現 Schulman 的願景並不容易，也不會很快，不過 Verizon 長期來看仍有可能提升營運和財務表現。
