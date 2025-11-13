中傑-KY第三季EPS 0.36元 新品牌客戶貢獻將逐步顯現

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-13 20:41

製鞋廠中傑 - KY(6965-TW) 今 (13) 日公布最新財報獲利資訊，2025 年第三季稅後純益 5587 萬元，每股賺 0.36 元。前三季每股純益為 2.94 元。中傑表示，受外部環境不確定性影響，今年營收面臨挑戰。然而，中傑以積極耕耘更多品牌客戶應對，目前順利推進中，預期明年營運可望回穩。

中傑-KY董事長劉安哲。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，中傑 - KY 持續穩步擴充產能，仍樂觀看待中長期展望。

中傑 - KY2025 年第三季營收 53.91 億元，毛利率 9.78%，季減 1.94 個百分點，年減 3.95 個百分點，稅後純益 5587 萬元，季減 72.96%，年減 84.23%，每股純益 0.36 元。

中傑 - KY2025 年 1-9 月營收 167.23 億元，毛利率 11.58%，年減 4.06 個百分點，稅後純益 4.47 億元，年減 65.39%，特愛純益 2.94 元。

中傑 - KY 2025 年第三季營收為 53.91 億元，季增 3.2%，年減 32.4%。主要受到美國對等關稅政策影響，消費景氣轉趨保守。第三季運動鞋營收季增 23%，年減 31%，占第三季營收比重 81%；休閒鞋營收年減 37%，占營收比重 18%；其他營收則佔 2%。

中傑 - KY 2025 年第三季毛利率為 9.78%，較去年同期減少 3.9 個百分點，較第二季減少 1.9 個百分點，主要由於部分中國廠產能利用率未達預期以及中國基本工資調漲影響，加上關稅分攤和新產能投入的學習曲線等因素所致。公司持續透過優化生產效率與改善產品組合來應對，海內外新品牌客戶持續耕耘中，期待 2026 年在強化客戶組合下，毛利率逐漸改善。

在中傑 - KY 產能規劃方面，儘管面對全球供應鏈挑戰，中傑 - KY 仍穩步擴充中國、越南、印度與印尼四大生產基地產能。今、明兩年的推進重點在印尼，其東爪哇新廠已於 10 月底開工，持續依計畫進行中。四大生產基地布局，可更靈活調度產能，有助公司在全球供應鏈重構下掌握先機，持續擴大市占率與合作規模。