中傑積極在印尼及印度擴產 預計10年內達成年出貨8000萬雙目標

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-15 18:33

‌



積極在印尼及印度擴廠的中傑 - KY (6965-TW) 今 (15) 日召開法人說明會，在中傑 - KY 持續耕耘新品牌客戶並可望放量出貨挹注下，且第四季新品牌客戶可望逐步貢獻營收，目標下半年營收表現優於上半年，且將在 10 年內 (2034 年) 達成鞋品年出貨量超過 8000 萬雙目標。

中傑-KY董事長暨執行長劉安哲。(鉅亨網記者張欽發攝)

中傑 - KY 在 2025 年上半年營收 113.31 億元，毛利率 12.43%，年減 4.41 個百分點，稅後純益 3.9 億元，年減 58.26%，每股純益爲 2.6 元。今年上半年中傑 - KY 在越南的出貨比重爲 43%，但在遭遇美國對等關稅政策影響，消費市場景氣不明確，使客戶下單趨於保守，營收面臨挑戰。但預期在產業的調整之後，預期產業調整完畢後，在擴廠放量出貨效益挹注之下，預計將有利於推升毛利率到 17-19% 的目標，並樂觀看待中長期展望。

‌



雖然產業面臨逆風，中傑 - KY 以多家運動品牌核心供應商的地位，持續獲得最大客戶支持，並積極爭取更多訂單份額及拓展新客戶，中傑持續積極投入研發，並依計畫推進中國、越南、印度與印尼四大生產基地佈局。另外，由於對明年以及中長期營運表現有信心，加上帳上現金充足，資產負債表穩健，今年的現金股利配發率預計會高於去年約 55% 的水準。

中傑 - KY 目標 10 年內 (2034 年) 達成年出貨量超過 8000 萬雙，實現規模倍增與穩健獲利成長。同時，公司以股東權益報酬率 (ROE) 為營運核心目標，運用靈活決策以兼顧利潤率與資產運用效率，目標長期 ROE 達 20% 以上，優於同業平均的水準。

中傑 - KY 董事長暨執行長劉安哲表示，目前新客戶推進順利，多個品牌同步努力中，今年第四季開始會陸續看到成果，初步估算明年訂單量能充足，因此對於明年表現更具信心。此外，既有客戶方面，中傑身為數個重要品牌的核心供應商，也將持續深耕，在研發、產能安排等以優異的服務品質全力支援，目標加速取得更多的訂單份額或打入更多客戶旗下品牌。」

在產能規劃方面，中傑 - KY 面對全球供應鏈挑戰，中傑的擴產計畫仍穩步前進，今年資本支出預估約 6000 萬美元的目標不變。今年的推進重點為印尼廠，已於東爪哇取得土地，持續依計畫進行中，預計 2026 年年底或 2027 年年初開出產能。

同時，中傑 - KY 越南新廠已在今年第三季開始投產，依需求狀況增加產能，今年年產能預期可達 11.2 萬雙的針織鞋面，滿載後年產能可達成型鞋 360 萬雙及針織鞋面 430 萬雙；印度廠已於第二季增設產線，今年年產能約 60 萬雙，滿載年產能可達 210 萬雙。

從長期觀點來看，中傑 - KY 指出，由於品牌客戶重視供應鏈穩定性與規模能力，加上中國和印度的在地產能有助服務當地龐大內需市場，除可支援品牌在地成長外，也有助提升接單彈性與合作黏著度。具差異化優勢的四地生產基地佈局，有助公司在全球供應鏈重構下掌握先機，持續擴大市占率與合作規模。