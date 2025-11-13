鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)EPS預估下修至-2.87元，預估目標價為219.85元

search icon



Factset 最新調查：Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)EPS預估下修至-2.87元，預估目標價為219.85元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)做出2025年EPS預估：中位數由-2.24元下修至-2.87元，其中最高估值-1.5元，最低估值-3.81元，預估目標價為219.85元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-1.5(-1.21)7.6116.2521.68
最低值-3.81(-3.95)-0.562.5511.06
平均值-2.68(-2.36)3.668.8415.81
中位數-2.87(-2.24)4.359.5814.54

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.88億16.29億23.26億29.82億
最低值4.92億10.59億13.75億21.23億
平均值7.14億13.11億18.55億26.12億
中位數7.34億12.80億19.58億25.57億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-9.44-8.27-10.93-9.24-7.06
營業收入793萬919萬5,378萬2.88億3.93億

詳細資訊請看美股內頁：
Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


Ascendis Pharma A/S - ADR

