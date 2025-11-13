鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)EPS預估下修至-2.87元，預估目標價為219.85元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)做出2025年EPS預估：中位數由-2.24元下修至-2.87元，其中最高估值-1.5元，最低估值-3.81元，預估目標價為219.85元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-1.5(-1.21)
|7.61
|16.25
|21.68
|最低值
|-3.81(-3.95)
|-0.56
|2.55
|11.06
|平均值
|-2.68(-2.36)
|3.66
|8.84
|15.81
|中位數
|-2.87(-2.24)
|4.35
|9.58
|14.54
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.88億
|16.29億
|23.26億
|29.82億
|最低值
|4.92億
|10.59億
|13.75億
|21.23億
|平均值
|7.14億
|13.11億
|18.55億
|26.12億
|中位數
|7.34億
|12.80億
|19.58億
|25.57億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-9.44
|-8.27
|-10.93
|-9.24
|-7.06
|營業收入
|793萬
|919萬
|5,378萬
|2.88億
|3.93億
詳細資訊請看美股內頁：
Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
