鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-11-13 15:50

聯電 (2303-TW)(UMC-US) 今 (13) 日與超穎表面 (metasurface) 業者 Metalenz 共同宣布，Metalenz 臉部辨識解決方案 Polar ID，採用聯電 12 吋 40 奈米製程，並使用晶圓對晶圓鍵合技術完成感測器整合，將進入量產階段。

聯電與Metalenz合作 以40奈米製程量產感測器。(業者提供)

聯電指出，Polar ID 是一小巧的偏振式生物辨識解決方案，運用 Metalenz 的超穎表面技術，即使是最具挑戰性的小尺寸裝置也能輕鬆整合，將金融支付等級的安全性與先進感測能力帶入各類裝置。

Polar ID 結合偏振感測超穎光學透鏡 (meta-optic) 與先進的演算法，能夠在單張影像中擷取更多資訊，如材質與輪廓資訊，實現安全的臉部辨識，從而大幅降低現有臉部解鎖方案的成本與複雜度。

Metalenz 已能夠在搭載高通 (QCOM-US)Snapdragon 處理器的智慧型手機平台上，將偏振感測超穎光學元件直接整合至影像感測器上的創新產品。

聯電採用 40 奈米製程製造超穎光學透鏡層，並利用晶圓對晶圓鍵合技術完成感測器整合。聯電看好公司的 12 吋晶圓製造能力與供應鏈品質，Metalenz 也已準備好進入量產，推動 Polar ID 廣泛地導入消費性電子、行動裝置及物聯網平台應用。

Metalenz 執行長暨聯合創辦人 Rob Devlin 表示，結合 Metalenz 的超穎表面創新與聯電的製程技術與製造規模，Polar ID 已準備好滿足大量消費性電子市場的需求，並將安全、實惠的臉部辨識技術帶入數十億台裝置。

Metalenz 是超穎表面市場的關鍵推動者，第一代技術已在市場上取代了現有的鏡頭堆疊感測方案，憑藉獨特的技術優勢，將創新的感測方式第一次推向大眾市場。

隨著安全、便利的生物辨識需求在消費性裝置及物聯網應用領域的快速成長，Polar ID 以最小、最精簡的尺寸規格提供安全臉部辨識，讓先進感測技術不再侷限於高階產品，得以拓展至前所未有的應用領域。