鉅亨網新聞中心 2025-11-14 08:00

今日操盤前瞻：

美股重點新聞摘要2025年11月14日 (圖:Shutterstock)

EIA 原油庫存變動

Fed 官員哈瑪克、施密德演說

應材 (AMAT) 財報

中國 10 月工業生產、零售銷售

歐元區 9 月貿易收支

美國 9 月核心 PPI

關門打亂數據！Fed 官員集體踩煞車 12 月降息機率直落五成下

美國聯準會 (Fed) 今年已經兩度降息，但由於通膨依舊偏高、就業市場呈現混合訊號，加上政府關門導致官方經濟數據缺失，愈來愈多決策官員釋出「暫停降息」的訊號，使得市場對 12 月是否降息的預期大幅降溫。

CoreWeave 遭點名「AI 泡沫核心」股價暴跌逾 8%

輝達轉投資的雲端新秀 CoreWeave 週四 (13 日) 慘崩逾 8%，市場反應源自《The Verge》一篇報導預告，將這家快速崛起的 AI 基礎設施供應商形容為「AI 泡沫的核心」，並對其商業模式及對輝達的高度依賴提出質疑。

女股神連四日大幅減碼 特斯拉狂瀉近 7%

特斯拉週四 (13 日) 股價狂瀉近 7%，盤中數度跌破 400 美元，主因「科技股女股神」伍德 (Cathie Wood) 掌舵的 ARK Invest 已連續四個交易日減碼持股，加上市場等待執行長馬斯克是否會在 2025 年底前讓位於德州奧斯汀的 Model Y 機器人計程車取消安全監控員，成為影響股價的下一個重大事件。

