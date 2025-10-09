鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-10-09 15:30

劍指7兆智慧市場！阿里通義千問成立機器人與具身智能團隊 要讓AI智能體具備「行動力」（圖：Shutterstock）

該團隊隸屬於通義千問（Qwen），即阿里負責旗艦 AI 基礎模型開發的核心部門。通義千問技術負責人林俊暘周三在 X 平台上透露，團隊正推動多模態模型向具備長時序推理能力的基礎智能體轉化，「理當從虛擬世界邁向現實世界」。

儘管林俊暘未明確是否涉足實體機器人，但這一動作被視為阿里探索 AI「行動化」的關鍵一步。

林俊暘為通義千問核心技術骨幹，曾主導開發 Qwen3-Max、QwQ-32B 等旗艦模型，畢業於北京大學，現任阿里達摩院高級演算法專家，曾打破阿里內部晉升紀錄。通義千問由達摩院所研發，匯集自然語言處理、機器學習等領域資深專家，負責人包括阿里雲技術長兼通義實驗室負責人周靖人等，技術累積深厚。

此次設立機器人智慧團隊，是阿里將大模型優勢延伸至實體產品的訊號。

近期，阿里巴巴在機器人領域動作頻頻，上月由阿里雲作為領投方參與自變量機器人近 10 億元 A + 輪融資，加碼機器人領域佈局。

此外，全球科技巨頭也在加速搶佔智慧機器人市場。日本軟銀周三宣布以 54 億美元收購 ABB 工業機器人業務。

輝達執行長黃仁勳也多次強調，AI 與機器人是公司「兆美元級」長期成長的核心方向。

根據花旗集團預測，2050 年全球機器人市場規模將達 7 兆美元，將吸引政府基金、資本大量湧入。