劍指7兆智慧市場！阿里通義千問成立機器人與具身智能團隊 要讓AI智能體具備「行動力」
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導
阿里巴巴 (09988-HK)(BABA-US)通義千問大語言模型團隊周三 (8 日) 宣布最新動向，內部已設立「機器人與具身智能團隊」，標誌其 AI 能力正從虛擬語言模型向現實物理世界延伸。
該團隊隸屬於通義千問（Qwen），即阿里負責旗艦 AI 基礎模型開發的核心部門。通義千問技術負責人林俊暘周三在 X 平台上透露，團隊正推動多模態模型向具備長時序推理能力的基礎智能體轉化，「理當從虛擬世界邁向現實世界」。
儘管林俊暘未明確是否涉足實體機器人，但這一動作被視為阿里探索 AI「行動化」的關鍵一步。
林俊暘為通義千問核心技術骨幹，曾主導開發 Qwen3-Max、QwQ-32B 等旗艦模型，畢業於北京大學，現任阿里達摩院高級演算法專家，曾打破阿里內部晉升紀錄。通義千問由達摩院所研發，匯集自然語言處理、機器學習等領域資深專家，負責人包括阿里雲技術長兼通義實驗室負責人周靖人等，技術累積深厚。
此次設立機器人智慧團隊，是阿里將大模型優勢延伸至實體產品的訊號。
近期，阿里巴巴在機器人領域動作頻頻，上月由阿里雲作為領投方參與自變量機器人近 10 億元 A + 輪融資，加碼機器人領域佈局。
此外，全球科技巨頭也在加速搶佔智慧機器人市場。日本軟銀周三宣布以 54 億美元收購 ABB 工業機器人業務。
輝達執行長黃仁勳也多次強調，AI 與機器人是公司「兆美元級」長期成長的核心方向。
根據花旗集團預測，2050 年全球機器人市場規模將達 7 兆美元，將吸引政府基金、資本大量湧入。
從多模態語言模式到實體機器人，科技巨頭正推動 AI 能力「落地」。業界認為，實體場景有望成為多模態 AI 下一階段競爭的主戰場，而阿里巴巴的佈局，既是對自身技術邊界的拓展，也是對未來智慧生態的前瞻卡位。
