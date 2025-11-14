〈焦點股〉華紙桃園觀音廠土地擬出售估獲利5.77億元 漲逾半根停板
鉅亨網記者劉玟妤 台北
華紙 (1905-TW) 昨 (13) 日公告，擬將桃園觀音廠的土地出售給元太 (8069-TW)，土地面積約 5332.03 坪，每坪 25.25 萬元，交易總金額達 13.46 億元，預估處分利益 5.77 億元，激勵華紙今(14) 日無懼大盤走弱，大漲逾半根停板。
華紙今天早盤以 12.4 元開平盤，一度翻黑，最低跌至 12.1 元，不過隨後翻紅走揚，最高漲至 13.35 元，漲逾半根停板，一舉站上 5 日線、月線及季線，成交量超過 1000 張，截至 10 點 30 分，股價暫報 13.05 元，漲幅約 5.24%。法人連續 2 個交易日買超，合計買超 1350 張。
華紙也同步公告最新財報，第三季營收 45.69 億元，季減 3.55%，年減 9%；毛利率 - 1.9%，較第二季及去年同期轉負；營益率 - 1.18%，營業虧損較第二季縮小，不過較去年同期擴大；稅後虧損 3.11 億元，較第二季虧損擴大，且較去年同期轉虧，每股虧損 0.28 元。
華紙今年前三季營收 140.94 億元，年減 10.34%；毛利率 2.12%，年減 6.2 個百分點；營益率 - 8.85%，營業虧損較去年同期擴大；稅後虧損 9.33 億元，虧損較去年同期擴大，每股虧損 0.85 元。
其他造紙族群今天表現同樣亮眼，正隆 (1904-TW) 漲逾 3%，榮成 (1909-TW)、永豐餘 (1907-TW) 皆漲逾 2%。
