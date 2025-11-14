〈焦點股〉華紙桃園觀音廠土地擬出售估獲利5.77億元 漲逾半根停板

華紙今天早盤以 12.4 元開平盤，一度翻黑，最低跌至 12.1 元，不過隨後翻紅走揚，最高漲至 13.35 元，漲逾半根停板，一舉站上 5 日線、月線及季線，成交量超過 1000 張，截至 10 點 30 分，股價暫報 13.05 元，漲幅約 5.24%。法人連續 2 個交易日買超，合計買超 1350 張。