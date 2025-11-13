鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)EPS預估下修至15.04元，預估目標價為533元

search icon



根據FactSet最新調查，共12位分析師，對環球晶(6488-TW)做出2025年EPS預估：中位數由15.21元下修至15.04元，其中最高估值18.06元，最低估值13.8元，預估目標價為533元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值18.06(18.06)33.9140.41
最低值13.8(13.8)16.9122.38
平均值15.54(15.57)24.0831.38
中位數15.04(15.21)23.4830.49

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值64,195,55080,719,68099,157,730
最低值60,844,46066,765,79071,531,860
平均值62,193,25070,856,93082,262,140
中位數61,992,50069,481,80077,699,270

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS21.0645.4135.3127.27
營業收入
(單位：新台幣千元)		62,626,00470,651,59370,286,87161,130,592

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6488/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


