鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)EPS預估下修至15.04元，預估目標價為533元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對環球晶(6488-TW)做出2025年EPS預估：中位數由15.21元下修至15.04元，其中最高估值18.06元，最低估值13.8元，預估目標價為533元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|18.06(18.06)
|33.91
|40.41
|最低值
|13.8(13.8)
|16.91
|22.38
|平均值
|15.54(15.57)
|24.08
|31.38
|中位數
|15.04(15.21)
|23.48
|30.49
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|64,195,550
|80,719,680
|99,157,730
|最低值
|60,844,460
|66,765,790
|71,531,860
|平均值
|62,193,250
|70,856,930
|82,262,140
|中位數
|61,992,500
|69,481,800
|77,699,270
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|21.06
|45.41
|35.31
|27.27
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|62,626,004
|70,651,593
|70,286,871
|61,130,592
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6488/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
