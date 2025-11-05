鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)EPS預估下修至16.34元，預估目標價為500元

search icon



根據FactSet最新調查，共13位分析師，對環球晶(6488-TW)做出2025年EPS預估：中位數由16.47元下修至16.34元，其中最高估值19.28元，最低估值13.8元，預估目標價為500元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值19.28(23.27)33.9140.41
最低值13.8(13.8)16.9122.38
平均值16.07(16.92)24.5331.28
中位數16.34(16.47)24.3930.63

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值65,439,00080,719,68099,157,730
最低值60,844,46065,096,00071,531,860
平均值63,302,25070,537,30081,029,270
中位數63,630,74069,263,59076,282,100

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS21.0645.4135.3127.27
營業收入
(單位：新台幣千元)		62,626,00470,651,59370,286,87161,130,592

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6488/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

台股市場預估eps

