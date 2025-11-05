鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)EPS預估下修至16.34元，預估目標價為500元
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對環球晶(6488-TW)做出2025年EPS預估：中位數由16.47元下修至16.34元，其中最高估值19.28元，最低估值13.8元，預估目標價為500元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|19.28(23.27)
|33.91
|40.41
|最低值
|13.8(13.8)
|16.91
|22.38
|平均值
|16.07(16.92)
|24.53
|31.28
|中位數
|16.34(16.47)
|24.39
|30.63
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|65,439,000
|80,719,680
|99,157,730
|最低值
|60,844,460
|65,096,000
|71,531,860
|平均值
|63,302,250
|70,537,300
|81,029,270
|中位數
|63,630,740
|69,263,590
|76,282,100
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|21.06
|45.41
|35.31
|27.27
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|62,626,004
|70,651,593
|70,286,871
|61,130,592
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6488/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
