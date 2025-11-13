search icon



盤中速報 - 漢唐(2404)大漲7.1%，報800元

鉅亨網新聞中心

漢唐(2404-TW)13日09:38股價上漲53元，報800.0元，漲幅7.1%，成交1,669張。

漢唐(2404-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為半導體、光電等高科技廠房整廠、無塵室、控制、機電、特殊製程。系統建造、規劃工作及維護運轉服務。紅外線應用及多頻道雷射治療儀等醫療器材之研發、製造與銷售。

近5日股價下跌9.45%，集中市場加權指數上漲0.83%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-700 張
  • 外資買賣超：-43 張
  • 投信買賣超：-695 張
  • 自營商買賣超：+38 張
  • 融資增減：+90 張
  • 融券增減：-8 張

集中市場加權指數28025.81+0.28%
漢唐821+9.91%

#波段上揚股

偏弱
漢唐

61.11%

勝率

#低檔佈局訊號

偏弱
漢唐

61.11%

勝率

