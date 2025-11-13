盤中速報 - 漢唐(2404)大漲7.1%，報800元
鉅亨網新聞中心
漢唐(2404-TW)13日09:38股價上漲53元，報800.0元，漲幅7.1%，成交1,669張。
漢唐(2404-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為半導體、光電等高科技廠房整廠、無塵室、控制、機電、特殊製程。系統建造、規劃工作及維護運轉服務。紅外線應用及多頻道雷射治療儀等醫療器材之研發、製造與銷售。
近5日股價下跌9.45%，集中市場加權指數上漲0.83%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-700 張
- 外資買賣超：-43 張
- 投信買賣超：-695 張
- 自營商買賣超：+38 張
- 融資增減：+90 張
- 融券增減：-8 張
