鉅亨速報

營收速報 - 漢唐(2404)10月營收62.67億元年增率高達56.62％

鉅亨網新聞中心


漢唐(2404-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣62.67億元，年增率56.62%，月增率-13.64%。

今年1-10月累計營收為518.05億元，累計年增率33.59%。

最新價為795元，近5日股價下跌-4.99%，相關其他電子下跌-3.07%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-521 張
  • 外資買賣超：-381 張
  • 投信買賣超：-144 張
  • 自營商買賣超：+4 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 62.67億 57% -14%
25/9 72.57億 102% 23%
25/8 59.05億 65% -3%
25/7 60.73億 52% 5%
25/6 57.94億 55% 16%
25/5 49.82億 28% 24%

漢唐(2404-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為半導體、光電等高科技廠房整廠、無塵室、控制、機電、特殊製程。系統建造、規劃工作及維護運轉服務。紅外線應用及多頻道雷射治療儀等醫療器材之研發、製造與銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股營收營收速報10月營收漢唐

