營收速報 - 漢唐(2404)10月營收62.67億元年增率高達56.62％
今年1-10月累計營收為518.05億元，累計年增率33.59%。
最新價為795元，近5日股價下跌-4.99%，相關其他電子下跌-3.07%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-521 張
- 外資買賣超：-381 張
- 投信買賣超：-144 張
- 自營商買賣超：+4 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|62.67億
|57%
|-14%
|25/9
|72.57億
|102%
|23%
|25/8
|59.05億
|65%
|-3%
|25/7
|60.73億
|52%
|5%
|25/6
|57.94億
|55%
|16%
|25/5
|49.82億
|28%
|24%
漢唐(2404-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為半導體、光電等高科技廠房整廠、無塵室、控制、機電、特殊製程。系統建造、規劃工作及維護運轉服務。紅外線應用及多頻道雷射治療儀等醫療器材之研發、製造與銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
