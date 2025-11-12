search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西石油(PBR-US)EPS預估上修至3.13元，預估目標價為14.54元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對巴西石油(PBR-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.01元上修至3.13元，其中最高估值3.39元，最低估值1.52元，預估目標價為14.54元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.39(3.39)3.053.213.35
最低值1.52(1.52)1.672.052.81
平均值2.98(2.93)2.412.723.08
中位數3.13(3.01)2.422.773.08

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值968.83億1,021.73億1,055.42億1,023.35億
最低值834.78億836.57億853.44億992.11億
平均值897.59億896.50億937.88億1,007.73億
中位數905.67億887.12億913.32億1,007.73億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.213.035.593.831.05
營業收入527.45億838.87億1,241.66億1,025.04億910.47億

詳細資訊請看美股內頁：
巴西石油(PBR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSPBR

