鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西石油(PBR-US)EPS預估上修至2.92元，預估目標價為14.54元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對巴西石油(PBR-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.85元上修至2.92元，其中最高估值3.34元，最低估值1.52元，預估目標價為14.54元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.34(3.34)2.993.093.32
最低值1.52(1.52)1.672.182.81
平均值2.82(2.8)2.332.693.07
中位數2.92(2.85)2.342.723.07

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值968.83億1,021.73億1,055.42億1,015.74億
最低值817.96億803.85億860.41億992.11億
平均值882.60億886.14億930.17億1,003.92億
中位數874.79億868.14億917.72億1,003.92億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.213.035.593.831.05
營業收入527.45億838.87億1,241.66億1,025.04億910.47億

詳細資訊請看美股內頁：
巴西石油(PBR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSPBR

台股首頁我要存股
