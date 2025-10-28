鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西石油(PBR-US)EPS預估上修至2.92元，預估目標價為14.54元
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對巴西石油(PBR-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.85元上修至2.92元，其中最高估值3.34元，最低估值1.52元，預估目標價為14.54元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.34(3.34)
|2.99
|3.09
|3.32
|最低值
|1.52(1.52)
|1.67
|2.18
|2.81
|平均值
|2.82(2.8)
|2.33
|2.69
|3.07
|中位數
|2.92(2.85)
|2.34
|2.72
|3.07
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|968.83億
|1,021.73億
|1,055.42億
|1,015.74億
|最低值
|817.96億
|803.85億
|860.41億
|992.11億
|平均值
|882.60億
|886.14億
|930.17億
|1,003.92億
|中位數
|874.79億
|868.14億
|917.72億
|1,003.92億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.21
|3.03
|5.59
|3.83
|1.05
|營業收入
|527.45億
|838.87億
|1,241.66億
|1,025.04億
|910.47億
詳細資訊請看美股內頁：
巴西石油(PBR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
