鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-11-12 14:10

美國會議員炒股禁令再闖關 眾議院將啟動審議 投票前景仍充滿變數(圖:shutterstock)

佛羅里達州眾議員 Anna Paulina Luna 近期發文證實，她已接到議長強生 (Mike Johnson) 的通知，只要國會一復會且政府重新開門，這項禁止內幕交易的法案就將在委員會中進行審議修訂，Luna 將此舉譽為「美國的重大勝利」。

‌



然而，這一進程為法案何時能 (甚至是否能) 進入最終的「贊成或反對」投票環節，帶來了不確定性。

與 Luna 幾個月前威脅的行動相比，委員會聽證會的步驟顯得溫和得多。早在政府停擺之前，Luna 曾設定 9 月底的最後期限，聲稱若無進展，她將尋求採用「院會請願書」(discharge petition) 來繞過領導層，迫使眾議院進行立即的全面投票。Luna 的發言人對於委員會聽證會的舉行時間，以及「院會請願書」是否仍是備選方案等問題，周二 (11 日) 並未給予回應。

儘管議員們對此問題存在分歧，但民意調查顯示，公眾壓倒性地支持這項禁令。馬里蘭大學公共政策學院今年夏天的一項調查發現，高達 86% 的美國人支持這項禁令。

公眾的立場在今年似乎變得更加堅定，原因是一系列報導，揭露了國會議員在關稅引發的市場波動期間，進行了大量股票交易。特別是在美國總統川普 4 月宣布「解放日」關稅政策導致市場暴跌後，部分議員及其家人進行了數百筆股票交易建倉，以便在市場反彈時獲利。

這種強大的公眾支持推動了一個跨黨派聯盟的成立。Luna 所簽署的法案名為《恢復國會信任法案》(Restore Trust in Congress Act)，該法案將禁止國會議員、其配偶、受撫養子女及其受託人擁有、購買或出售個股、證券、大宗商品或期貨。

法案由共和黨籍的德州眾議員 Chip Roy 和民主黨籍的羅德島眾議員 Seth Magaziner 共同領銜。該聯盟展現了顯著的跨黨派合作，包括在多數議題上意見相左的紐約州眾議員 Alexandria Ocasio-Cortez 和田納西州眾議員 Tim Burchett，也一同出席了法案發布會。