美國會議員炒股禁令再闖關 眾議院將啟動審議 投票前景仍充滿變數
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
美國國會議員們一邊參與政策制定，一邊在股市中大賺美金的行為，一直引發爭議。本周，一位關鍵議員宣布，一旦美國政府重新開門，眾議院將正式審議這項股票交易禁令。
佛羅里達州眾議員 Anna Paulina Luna 近期發文證實，她已接到議長強生 (Mike Johnson) 的通知，只要國會一復會且政府重新開門，這項禁止內幕交易的法案就將在委員會中進行審議修訂，Luna 將此舉譽為「美國的重大勝利」。
然而，這一進程為法案何時能 (甚至是否能) 進入最終的「贊成或反對」投票環節，帶來了不確定性。
與 Luna 幾個月前威脅的行動相比，委員會聽證會的步驟顯得溫和得多。早在政府停擺之前，Luna 曾設定 9 月底的最後期限，聲稱若無進展，她將尋求採用「院會請願書」(discharge petition) 來繞過領導層，迫使眾議院進行立即的全面投票。Luna 的發言人對於委員會聽證會的舉行時間，以及「院會請願書」是否仍是備選方案等問題，周二 (11 日) 並未給予回應。
儘管議員們對此問題存在分歧，但民意調查顯示，公眾壓倒性地支持這項禁令。馬里蘭大學公共政策學院今年夏天的一項調查發現，高達 86% 的美國人支持這項禁令。
公眾的立場在今年似乎變得更加堅定，原因是一系列報導，揭露了國會議員在關稅引發的市場波動期間，進行了大量股票交易。特別是在美國總統川普 4 月宣布「解放日」關稅政策導致市場暴跌後，部分議員及其家人進行了數百筆股票交易建倉，以便在市場反彈時獲利。
這種強大的公眾支持推動了一個跨黨派聯盟的成立。Luna 所簽署的法案名為《恢復國會信任法案》(Restore Trust in Congress Act)，該法案將禁止國會議員、其配偶、受撫養子女及其受託人擁有、購買或出售個股、證券、大宗商品或期貨。
法案由共和黨籍的德州眾議員 Chip Roy 和民主黨籍的羅德島眾議員 Seth Magaziner 共同領銜。該聯盟展現了顯著的跨黨派合作，包括在多數議題上意見相左的紐約州眾議員 Alexandria Ocasio-Cortez 和田納西州眾議員 Tim Burchett，也一同出席了法案發布會。
在華盛頓高層，禁令的概念也得到了一些試探性的支持。財政部長貝森特 (Scott Bessent) 表示他贊成這項禁令。不過，眾議院議長強生雖然表示他個人支持禁令，但並未將該議題推上國會議程的首要位置，稱這是一個「棘手的問題」。
- 美股新週期的基金攻略，哪些標的最受惠？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 裴洛西的投資神話：每年14.5%回報率 投資人追隨國會交易會「慢45天」？
- 裴洛西投資組合回報率強過巴菲特惹議！國會任職37年透過股票交易獲利逾1.3億美元
- 美國國會參議院 10/8第六次表決短期撥款法案
- 美國會報告恐為新禁令鋪路 全球半導體供應鏈緊繃
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇