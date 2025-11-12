search icon



〈焦點股〉鴻華先進傳收購納智捷 股價大漲逾7%

鉅亨網記者彭昱文 台北

鴻海 (2317-TW) 旗下鴻華先進 - 創 (2258-TW) 傳出將併購裕隆 (2201-TW) 旗下品牌納智捷 (Luxgen)，上市在即的 Luxgen n5 電動車也將更名為 Foxtron Bria，鴻華今日早盤大漲 7%、鴻海盤中也漲逾 2%。

cover image of news article
鴻華先進董事長李秉彥。(鉅亨網資料照)

此外，近期也有網友在路上看到疑似掛著「Foxtron」車標的 Model B，也加強此項傳言，而鴻海預計將於今日下午召開法說，除了 AI 伺服器展望外，集團電動車、機器人布局也都將成為外界關注焦點。


以鴻海集團電動車進展來看，除了 Model B 預計第四季在台上市，美規版 Model C 也將在年底啟動出貨；與日本三菱汽車 (Mitsubishi Motors) 合作的車款則預定 2026 年下半年在澳洲、紐西蘭等大洋洲地區開始銷售。

此外，鴻華先進與日本三菱 (Mitsubishi) 子公司三菱 FUSO 卡車・巴士公司 (MFTBC) 簽署合作備忘錄 (MOU)，共同投入在零排放巴士 (ZEV) 領域的戰略合作。


鴻海鴻華先進裕隆納智捷Luxgen

台股
鴻海250.5+1.62%
鴻華先進-創41.75+4.77%
裕隆35.9+9.95%

