〈焦點股〉鴻華先進傳收購納智捷 股價大漲逾7%
鉅亨網記者彭昱文 台北
鴻海 (2317-TW) 旗下鴻華先進 - 創 (2258-TW) 傳出將併購裕隆 (2201-TW) 旗下品牌納智捷 (Luxgen)，上市在即的 Luxgen n5 電動車也將更名為 Foxtron Bria，鴻華今日早盤大漲 7%、鴻海盤中也漲逾 2%。
此外，近期也有網友在路上看到疑似掛著「Foxtron」車標的 Model B，也加強此項傳言，而鴻海預計將於今日下午召開法說，除了 AI 伺服器展望外，集團電動車、機器人布局也都將成為外界關注焦點。
以鴻海集團電動車進展來看，除了 Model B 預計第四季在台上市，美規版 Model C 也將在年底啟動出貨；與日本三菱汽車 (Mitsubishi Motors) 合作的車款則預定 2026 年下半年在澳洲、紐西蘭等大洋洲地區開始銷售。
此外，鴻華先進與日本三菱 (Mitsubishi) 子公司三菱 FUSO 卡車・巴士公司 (MFTBC) 簽署合作備忘錄 (MOU)，共同投入在零排放巴士 (ZEV) 領域的戰略合作。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
#偏強機會股
#波段上揚股
#當沖高手_強
#多頭均線上攻
#帶量突破均線糾結
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇