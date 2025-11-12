search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉澤(3533-TW)EPS預估下修至68.53元，預估目標價為1680元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對嘉澤(3533-TW)做出2025年EPS預估：中位數由71.34元下修至68.53元，其中最高估值80.67元，最低估值65.09元，預估目標價為1680元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值80.67(80.67)107.85115.74
最低值65.09(65.09)82.4298.4
平均值69.7(70.8)94.26107.14
中位數68.53(71.34)93.76108.82

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值34,671,00039,859,00045,274,000
最低值33,045,28036,583,13040,760,460
平均值33,495,08037,902,45042,625,580
中位數33,201,54037,591,00042,233,580

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS82.7750.6558.733.32
營業收入
(單位：新台幣千元)		30,088,99224,483,46327,099,13421,391,917

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3533/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


