search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉澤(3533-TW)EPS預估下修至71.34元，預估目標價為1700元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對嘉澤(3533-TW)做出2025年EPS預估：中位數由71.78元下修至71.34元，其中最高估值80.67元，最低估值65.09元，預估目標價為1700元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值80.67(80.67)107.85123.37
最低值65.09(65.09)89.09101.18
平均值70.94(71.32)98.44113.84
中位數71.34(71.78)100.46114.14

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值34,671,00040,660,00046,885,000
最低值33,054,92036,729,00041,322,660
平均值33,785,99038,829,91043,681,180
中位數33,888,19039,295,50042,911,650

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS82.7750.6558.733.32
營業收入
(單位：新台幣千元)		30,088,99224,483,46327,099,13421,391,917

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3533/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
嘉澤1350-2.53%
美元/台幣30.960-0.16%

鉅亨贏指標

了解更多

#投信拋棄股

偏弱
嘉澤

59.26%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty