鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉澤(3533-TW)EPS預估下修至71.34元，預估目標價為1700元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對嘉澤(3533-TW)做出2025年EPS預估：中位數由71.78元下修至71.34元，其中最高估值80.67元，最低估值65.09元，預估目標價為1700元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|80.67(80.67)
|107.85
|123.37
|最低值
|65.09(65.09)
|89.09
|101.18
|平均值
|70.94(71.32)
|98.44
|113.84
|中位數
|71.34(71.78)
|100.46
|114.14
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|34,671,000
|40,660,000
|46,885,000
|最低值
|33,054,920
|36,729,000
|41,322,660
|平均值
|33,785,990
|38,829,910
|43,681,180
|中位數
|33,888,190
|39,295,500
|42,911,650
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|82.77
|50.65
|58.7
|33.32
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|30,088,992
|24,483,463
|27,099,134
|21,391,917
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3533/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
