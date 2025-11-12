search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)EPS預估上修至-0.42元，預估目標價為64.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.43元上修至-0.42元，其中最高估值-0.37元，最低估值-0.49元，預估目標價為64.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.37(-0.4)0.110.210.45
最低值-0.49(-0.49)-0.350.050.2
平均值-0.42(-0.43)-0.140.120.32
中位數-0.42(-0.43)-0.140.130.32

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.31億10.60億12.76億16.33億
最低值5.81億7.34億10.58億12.74億
平均值5.95億9.07億12.01億14.40億
中位數5.92億9.14億12.19億14.26億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.31-0.56-0.29-0.38-0.38
營業收入0.006,224萬2.11億2.45億4.36億

詳細資訊請看美股內頁：
Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSRKLB

相關行情

台股首頁我要存股
Rocket Lab USA Inc52.9195+1.96%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty