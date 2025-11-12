鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)EPS預估上修至-0.42元，預估目標價為64.00元
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.43元上修至-0.42元，其中最高估值-0.37元，最低估值-0.49元，預估目標價為64.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.37(-0.4)
|0.11
|0.21
|0.45
|最低值
|-0.49(-0.49)
|-0.35
|0.05
|0.2
|平均值
|-0.42(-0.43)
|-0.14
|0.12
|0.32
|中位數
|-0.42(-0.43)
|-0.14
|0.13
|0.32
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.31億
|10.60億
|12.76億
|16.33億
|最低值
|5.81億
|7.34億
|10.58億
|12.74億
|平均值
|5.95億
|9.07億
|12.01億
|14.40億
|中位數
|5.92億
|9.14億
|12.19億
|14.26億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.31
|-0.56
|-0.29
|-0.38
|-0.38
|營業收入
|0.00
|6,224萬
|2.11億
|2.45億
|4.36億
詳細資訊請看美股內頁：
Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
