鉅亨速報

Factset 最新調查：Barnes Group Inc.(B-US)EPS預估上修至2.24元，預估目標價為42.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Barnes Group Inc.(B-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.2元上修至2.24元，其中最高估值2.51元，最低估值1.98元，預估目標價為42.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.51(2.4)4.044.394.44
最低值1.98(1.89)2.412.222.28
平均值2.23(2.19)3.123.293.42
中位數2.24(2.2)2.923.363.52

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值170.03億246.27億228.23億241.19億
最低值155.94億172.34億166.06億177.12億
平均值160.80億196.37億200.26億217.02億
中位數160.55億191.56億199.22億224.89億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.311.140.240.721.22
營業收入125.21億119.37億110.54億113.78億129.22億

詳細資訊請看美股內頁：
Barnes Group Inc.(B-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSB

