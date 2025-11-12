鉅亨速報 - Factset 最新調查：Barnes Group Inc.(B-US)EPS預估上修至2.24元，預估目標價為42.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Barnes Group Inc.(B-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.2元上修至2.24元，其中最高估值2.51元，最低估值1.98元，預估目標價為42.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.51(2.4)
|4.04
|4.39
|4.44
|最低值
|1.98(1.89)
|2.41
|2.22
|2.28
|平均值
|2.23(2.19)
|3.12
|3.29
|3.42
|中位數
|2.24(2.2)
|2.92
|3.36
|3.52
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|170.03億
|246.27億
|228.23億
|241.19億
|最低值
|155.94億
|172.34億
|166.06億
|177.12億
|平均值
|160.80億
|196.37億
|200.26億
|217.02億
|中位數
|160.55億
|191.56億
|199.22億
|224.89億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.31
|1.14
|0.24
|0.72
|1.22
|營業收入
|125.21億
|119.37億
|110.54億
|113.78億
|129.22億
詳細資訊請看美股內頁：
Barnes Group Inc.(B-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
