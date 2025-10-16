search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Barnes Group Inc.(B-US)EPS預估上修至2.17元，預估目標價為38.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Barnes Group Inc.(B-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.12元上修至2.17元，其中最高估值2.38元，最低估值1.8元，預估目標價為38.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.38(2.38)3.893.83.77
最低值1.8(1.8)1.911.662.16
平均值2.15(2.12)2.812.823.01
中位數2.17(2.12)2.752.823

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值170.03億223.97億225.77億241.19億
最低值150.75億156.57億143.17億177.20億
平均值159.24億189.90億192.35億205.08億
中位數158.09億182.96億195.03億200.97億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.311.140.240.721.22
營業收入125.21億119.37億110.54億113.78億129.22億

詳細資訊請看美股內頁：
Barnes Group Inc.(B-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSB

相關行情

台股首頁我要存股
Barnes Group Inc.34.355+3.17%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty