鉅亨速報 - Factset 最新調查：Barnes Group Inc.(B-US)EPS預估上修至2.17元，預估目標價為38.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Barnes Group Inc.(B-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.12元上修至2.17元，其中最高估值2.38元，最低估值1.8元，預估目標價為38.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.38(2.38)
|3.89
|3.8
|3.77
|最低值
|1.8(1.8)
|1.91
|1.66
|2.16
|平均值
|2.15(2.12)
|2.81
|2.82
|3.01
|中位數
|2.17(2.12)
|2.75
|2.82
|3
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|170.03億
|223.97億
|225.77億
|241.19億
|最低值
|150.75億
|156.57億
|143.17億
|177.20億
|平均值
|159.24億
|189.90億
|192.35億
|205.08億
|中位數
|158.09億
|182.96億
|195.03億
|200.97億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.31
|1.14
|0.24
|0.72
|1.22
|營業收入
|125.21億
|119.37億
|110.54億
|113.78億
|129.22億
詳細資訊請看美股內頁：
Barnes Group Inc.(B-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
