鉅亨速報 - Factset 最新調查：Life360, Inc.(LIF-US)EPS預估上修至0.94元，預估目標價為97.86元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Life360, Inc.(LIF-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.89元上修至0.94元，其中最高估值1.03元，最低估值0.78元，預估目標價為97.86元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.03(0.95)
|1.79
|3.48
|2.2
|最低值
|0.78(0.75)
|0.93
|1.43
|2.2
|平均值
|0.93(0.87)
|1.34
|2.02
|2.2
|中位數
|0.94(0.89)
|1.33
|1.77
|2.2
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.86億
|6.58億
|8.15億
|8.29億
|最低值
|4.75億
|5.74億
|6.68億
|7.41億
|平均值
|4.79億
|6.08億
|7.35億
|7.85億
|中位數
|4.78億
|6.03億
|7.16億
|7.85億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.33
|-0.65
|-1.50
|-0.42
|-0.06
|營業收入
|8,066萬
|1.13億
|2.28億
|3.05億
|3.71億
詳細資訊請看美股內頁：
Life360, Inc.(LIF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
