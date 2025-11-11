search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Life360, Inc.(LIF-US)EPS預估上修至0.94元，預估目標價為97.86元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Life360, Inc.(LIF-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.89元上修至0.94元，其中最高估值1.03元，最低估值0.78元，預估目標價為97.86元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.03(0.95)1.793.482.2
最低值0.78(0.75)0.931.432.2
平均值0.93(0.87)1.342.022.2
中位數0.94(0.89)1.331.772.2

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.86億6.58億8.15億8.29億
最低值4.75億5.74億6.68億7.41億
平均值4.79億6.08億7.35億7.85億
中位數4.78億6.03億7.16億7.85億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.33-0.65-1.50-0.42-0.06
營業收入8,066萬1.13億2.28億3.05億3.71億

詳細資訊請看美股內頁：
Life360, Inc.(LIF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSLIF

延伸閱讀


