鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：DraftKings公司(DKNG-US)EPS預估下修至-0.14元，預估目標價為46.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共25位分析師，對DraftKings公司(DKNG-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.13元下修至-0.14元，其中最高估值0.66元，最低估值-0.3元，預估目標價為46.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.66(0.66)1.722.872.97
最低值-0.3(-0.3)0.331.11.92
平均值-0.03(-0.01)0.891.782.49
中位數-0.14(-0.13)0.841.742.66

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值64.89億76.84億93.06億111.81億
最低值59.21億69.12億75.08億82.57億
平均值60.85億73.66億85.23億99.06億
中位數60.09億73.93億85.43億98.85億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-4.03-3.78-3.16-1.73-1.05
營業收入6.15億12.96億22.40億36.65億47.68億

詳細資訊請看美股內頁：
DraftKings公司(DKNG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


