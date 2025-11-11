鉅亨速報 - Factset 最新調查：DraftKings公司(DKNG-US)EPS預估下修至-0.14元，預估目標價為46.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對DraftKings公司(DKNG-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.13元下修至-0.14元，其中最高估值0.66元，最低估值-0.3元，預估目標價為46.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.66(0.66)
|1.72
|2.87
|2.97
|最低值
|-0.3(-0.3)
|0.33
|1.1
|1.92
|平均值
|-0.03(-0.01)
|0.89
|1.78
|2.49
|中位數
|-0.14(-0.13)
|0.84
|1.74
|2.66
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|64.89億
|76.84億
|93.06億
|111.81億
|最低值
|59.21億
|69.12億
|75.08億
|82.57億
|平均值
|60.85億
|73.66億
|85.23億
|99.06億
|中位數
|60.09億
|73.93億
|85.43億
|98.85億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-4.03
|-3.78
|-3.16
|-1.73
|-1.05
|營業收入
|6.15億
|12.96億
|22.40億
|36.65億
|47.68億
詳細資訊請看美股內頁：
DraftKings公司(DKNG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
