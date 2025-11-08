search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：DraftKings公司(DKNG-US)EPS預估下修至0.19元，預估目標價為51.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對DraftKings公司(DKNG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.2元下修至0.19元，其中最高估值0.66元，最低估值-0.2元，預估目標價為51.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.66(0.66)1.722.873.37
最低值-0.2(-0.12)0.611.541.92
平均值0.2(0.21)1.131.982.74
中位數0.19(0.2)1.131.822.83

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值64.89億79.46億94.09億111.81億
最低值59.36億68.43億74.32億82.57億
平均值61.84億74.35億85.77億98.25億
中位數61.92億74.74億85.49億98.69億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-4.03-3.78-3.16-1.73-1.05
營業收入6.15億12.96億22.40億36.65億47.68億

詳細資訊請看美股內頁：
DraftKings公司(DKNG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDKNG

相關行情

台股首頁我要存股
DraftKings公司28.14+0.57%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty