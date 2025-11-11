晟德受惠投資事業帶動 前三季獲利25.4億元 EPS 3.52元

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-11-11 19:01

晟德 (4123-TW) 今 (11) 日公告最新財報，受惠投資事業帶動，累計前三季認列金融資產評價利益達 29.99 億元，推升前三季獲利表現，今年前三季稅後純益 25.4 億元，每股純益 3.52 元。

晟德董事長王素琦。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

晟德第三季營收 3.59 億元，季減 5.28%，年減 8.42%；毛利率 40.11%，季增 1.33 個百分點，年減 6.32 個百分點；營益率 - 3.62%，較第二季及去年同期轉負；稅後純益 27.17 億元，較第二季轉盈，年增 8.95 倍，每股純益 3.77 元。

‌



晟德今年前三季營收 11.17 億元，年減 4.45%；毛利率 40.64%，年減 5.38 個百分點；營益率 5.64%，年減 8.3 個百分點；稅後純益 25.4 億元，較去年同期轉盈，每股純益 3.52 元。

晟德指出，前三季度受到工廠工程擴建的階段性費用支出，加上子公司豐華生技上半年的匯兌損失，導致營益率下滑。不過在投資事業帶動下，第三季認列金融資產評價利益達 30.67 億元，前三季累積認列評價利益 29.99 億元，推升獲利表現。

晟德進一步指出，截至 9 月底，持股的加科思藥業 (1167-HK) 股價較今年初漲 6.83 倍，推升整體評價利益表現。而加科思旗下產品 Glecirasib(KARS G12C 抑制劑)，已在今年 5 月獲得中國藥監局核准，用於二線非小細胞肺癌患者。

晟德持股 13.85% 的寶濟新藥，旗下長效型重組人類卵泡刺激素 (FSH) 於 11 月上市。另外，寶濟也已獲中國證監會批准，預計今年底完成在香港上市。