【Joe’s華爾街脈動】聯準會官員鴿派言論重燃風險偏好：科技股引領大盤反彈，降息機率飆升

Joe Lu

關鍵聯準會官員的鴿派評論，引發市場情緒急遽逆轉，助燃科技股引領的復甦行情。

cover image of news article
【Joe’s華爾街脈動】聯準會官員鴿派言論重燃風險偏好：科技股引領大盤反彈，降息機率飆升 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 11 月 24 日 美東時間


摘要
  • 隨著市場積極地重新定價聯準會十二月降息的機率，美股上演了一場由科技股飆漲所引領的、基礎廣泛的強力反彈。
  • 在關鍵聯準會官員暗示支持進一步放寬政策後，市場樂觀情緒重燃，驅動那斯達克指數大漲超過 2.6%，標普 500 指數上漲 1.5%。
  • 隨著市場隱含的十二月降息機率從近 35% 飆升至約 70%，公債價格上漲，導致殖利率下滑。
  • 包含紐約聯準銀行總裁威廉斯 (Williams) 與理事華勒 (Waller) 在內的具影響力聯準會官員之評論，成為市場情緒急遽逆轉的主要催化劑。
  • 鴻海 (Hon Hai) 宣布與 OpenAI 建立合作夥伴關係，為 AI 產業提供了特定且強而有力的催化劑，強化了正面的宏觀背景。

市場已執行了一次急遽且果決的轉向，完全由貨幣政策預期的轉變所驅動。(全文未完)

關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。

 


