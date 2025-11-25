【Joe’s華爾街脈動】聯準會官員鴿派言論重燃風險偏好：科技股引領大盤反彈，降息機率飆升
Joe Lu
關鍵聯準會官員的鴿派評論，引發市場情緒急遽逆轉，助燃科技股引領的復甦行情。
Joe 盧, CFA | 2025 年 11 月 24 日 美東時間
摘要
- 隨著市場積極地重新定價聯準會十二月降息的機率，美股上演了一場由科技股飆漲所引領的、基礎廣泛的強力反彈。
- 在關鍵聯準會官員暗示支持進一步放寬政策後，市場樂觀情緒重燃，驅動那斯達克指數大漲超過 2.6%，標普 500 指數上漲 1.5%。
- 隨著市場隱含的十二月降息機率從近 35% 飆升至約 70%，公債價格上漲，導致殖利率下滑。
- 包含紐約聯準銀行總裁威廉斯 (Williams) 與理事華勒 (Waller) 在內的具影響力聯準會官員之評論，成為市場情緒急遽逆轉的主要催化劑。
- 鴻海 (Hon Hai) 宣布與 OpenAI 建立合作夥伴關係，為 AI 產業提供了特定且強而有力的催化劑，強化了正面的宏觀背景。
市場已執行了一次急遽且果決的轉向，完全由貨幣政策預期的轉變所驅動。(全文未完)
