鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-11-11 10:29

軟銀集團憑藉其在人工智慧（AI）領域的成功投資，市值直線躍升，迅速縮小與日本市值最大公司豐田汽車的差距，成為市場焦點。

大啖AI紅利！軟銀股價今年來飆漲142% 市值逼近龍頭豐田。（圖:shutterstock)

這家科技投資巨頭的市值在 9 月下旬已超越三菱 UFJ 金融集團，躍居日本第二大上市公司。11 月 10 日數據顯示，軟銀集團市值達到 31.8 兆日元（約 2,060 億美元），正式向長期穩居榜首的豐田汽車發起挑戰。至 10 月下旬，兩家公司的市值差距已縮小至 10 兆日元，這是四年多來首次出現的緊密競爭態勢。

軟銀集團股價今年以來飆漲了 142%，主要動力來自於兩個關鍵因素：其在美國對 OpenAI 等 AI 相關公司的投資估值大幅攀升，以及全球資本市場對 AI 類股票的持續湧入。數據顯示，軟銀股價的強勁上漲，為日經 225 指數貢獻了高達 24% 的漲幅。與此同時，豐田汽車股價同期則因美國關稅不確定性等因素影響而微跌 0.5%。

儘管股價表現出色，市場分析師仍認為軟銀集團的潛力尚未完全釋放。Comgest 資產管理日本股票策略聯席主管 Richard Kaye 指出，從本益比除以每股盈餘成長率（PEG 比率）的角度來看，軟銀股價依然被低估。他表示：「該公司自上市以來一直被低估，但現在終於開始得到合理估值了。」

在戰略層面，軟銀集團創始人兼億萬富翁孫正義的 AI 佈局充滿野心。他規劃了旨在發展美國 AI 基礎設施的「星際之門」（Stargate）項目，並加大了對海外晶片公司的投資。孫正義曾公開表示，他的長期目標是希望在未來十年內，將軟銀打造成為人工超級智能領域的「全球頂級平台」。