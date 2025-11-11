鉅亨速報 - Factset 最新調查：弘塑(3131-TW)EPS預估下修至38.54元，預估目標價為1800元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對弘塑(3131-TW)做出2025年EPS預估：中位數由38.74元下修至38.54元，其中最高估值42.5元，最低估值36.27元，預估目標價為1800元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|42.5(42.5)
|62.08
|72.48
|最低值
|36.27(36.27)
|47.77
|63.59
|平均值
|38.94(39.11)
|54.77
|66.82
|中位數
|38.54(38.74)
|54.67
|64.38
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6,598,000
|8,948,140
|10,444,760
|最低值
|6,028,000
|7,034,000
|8,499,000
|平均值
|6,226,360
|7,735,540
|9,237,400
|中位數
|6,129,390
|7,514,000
|8,768,430
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|29.07
|21.56
|25.32
|23.47
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|4,073,463
|3,543,994
|3,723,376
|3,657,699
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3131/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
