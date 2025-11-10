鉅亨速報 - Factset 最新調查：貿聯-KY(3665-TW)EPS預估上修至45.53元，預估目標價為1800元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對貿聯-KY(3665-TW)做出2025年EPS預估：中位數由44.58元上修至45.53元，其中最高估值48.02元，最低估值37.03元，預估目標價為1800元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|48.02(48.02)
|71.5
|87.42
|最低值
|37.03(37.03)
|37.89
|39.27
|平均值
|44.23(44.02)
|59.15
|70.5
|中位數
|45.53(44.58)
|62.41
|72.9
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|71,587,010
|94,756,780
|116,565,000
|最低值
|65,627,380
|65,978,320
|63,291,720
|平均值
|70,123,740
|85,134,640
|97,836,990
|中位數
|70,701,000
|85,517,000
|100,912,010
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|25.41
|14.37
|25.02
|15.22
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|54,080,481
|51,051,791
|53,757,171
|28,564,375
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3665/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈台股盤後〉記憶體、機器人紅光滿面 漲218點收27869點收復月線
- 〈台股開盤〉台積電領軍千金股大漲逾200點 回攻27900點震盪加劇
- 盤中速報 - 貿聯-KY(3665)大漲7.07%，報1515元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：貿聯-KY(3665-TW)目標價調升至1488.5元，幅度約5.31%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇