鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：貿聯-KY(3665-TW)EPS預估上修至45.53元，預估目標價為1800元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對貿聯-KY(3665-TW)做出2025年EPS預估：中位數由44.58元上修至45.53元，其中最高估值48.02元，最低估值37.03元，預估目標價為1800元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值48.02(48.02)71.587.42
最低值37.03(37.03)37.8939.27
平均值44.23(44.02)59.1570.5
中位數45.53(44.58)62.4172.9

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值71,587,01094,756,780116,565,000
最低值65,627,38065,978,32063,291,720
平均值70,123,74085,134,64097,836,990
中位數70,701,00085,517,000100,912,010

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS25.4114.3725.0215.22
營業收入
(單位：新台幣千元)		54,080,48151,051,79153,757,17128,564,375

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3665/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

