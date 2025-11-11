search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)EPS預估上修至3.51元，預估目標價為195元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對欣興(3037-TW)做出2025年EPS預估：中位數由3.49元上修至3.51元，其中最高估值5元，最低估值3.09元，預估目標價為195元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值5(5)13.7719.69
最低值3.09(3.09)6.148.1
平均值3.6(3.58)8.8812.32
中位數3.51(3.49)8.7112.58

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值133,733,000171,573,480209,583,780
最低值129,030,000146,317,000168,704,000
平均值132,014,310157,965,610184,131,730
中位數132,208,000157,088,430178,439,850

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS3.347.8820.088.98
營業收入
(單位：新台幣千元)		115,373,282104,036,151140,489,172104,562,747

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3037/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

