鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)EPS預估下修至3.51元，預估目標價為195元
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對欣興(3037-TW)做出2025年EPS預估：中位數由3.55元下修至3.51元，其中最高估值5元，最低估值3.09元，預估目標價為195元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|5(5.33)
|13.77
|19.69
|最低值
|3.09(3.09)
|6.14
|8.1
|平均值
|3.6(3.69)
|8.89
|12.32
|中位數
|3.51(3.55)
|8.73
|12.58
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|133,733,000
|171,573,480
|209,583,780
|最低值
|129,030,000
|146,317,000
|168,704,000
|平均值
|132,014,310
|157,965,610
|184,131,730
|中位數
|132,208,000
|157,088,430
|178,439,850
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|3.34
|7.88
|20.08
|8.98
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|115,373,282
|104,036,151
|140,489,172
|104,562,747
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3037/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
