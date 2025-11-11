鉅亨網編譯羅昀玫 2025-11-11 07:39

波克夏海瑟威董事長巴菲特 (Warren Buffett) 週一 (10 日) 宣布，他未來將不再撰寫年度股東信與出席年度股東會，在即將退休前，他已向四個家族基金會捐出約 14 億美元，並計畫在未來將其近 1,500 億美元的全部財富用於慈善事業。

巴菲特將不再寫股東信 不再出席股東會 剩1500億美元待捐(圖：REUTERS/TPG)

現年 95 歲的巴菲特在最新的感恩節信中表示，將於年底卸任執行長，結束長達 60 年的領導生涯。他未來將不再撰寫年度股東信與出席年度股東會，但仍會保留每年感恩節寫信的傳統，並持續推動慈善捐贈，由子女接手相關責任。

巴菲特表示，近日已將 1,800 股波克夏 A 股轉換為 270 萬股 B 股，贈予四個家族基金會，依現價估算約值 13.5 億美元。

申報資訊顯示，他仍持有逾 19.6 萬股 A 股，約占流通 A 股的 37.5%，市值約 1,468 億美元。

他先前承諾，名下所有 A 股、亦即其逾 99% 淨資產最終將全數捐出。

不過他補充，將暫時保留部分 A 股，待市場對接班人阿貝爾 (Greg Abel) 的信任建立後再全數移轉。他指出，自己的子女與公司董事均已支持阿貝爾。

阿貝爾現年 63 歲，現為波克夏非保險事業負責人，將接任執行長。巴菲特長期合作夥伴查理 · 孟格 (Charlie Munger) 已於 2023 年辭世。

此外，波克夏海瑟威第三季末持有現金規模逾 3,800 億美元，因公司持續等待更具吸引力的投資機會。巴菲特強調，未來加速捐贈財富的安排，並不代表他對公司在阿貝爾領導下的前景看法改變。