盤中速報 - 費城半導體大漲2.7%，報7134.97點
截至台北時間10日10:30，費城半導體上漲187.6點（或2.7%），暫報7134.97點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-4.45%
- 近 1 月：+1.57%
- 近 3 月：+22.36%
- 近 6 月：+55.54%
- 今年以來：+38.35%
焦點個股
費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領漲。美光科技(MU-US)上漲4.62%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲4.29%；安謀控股公司(ARM-US)上漲4.25%；超微半導體(AMD-US)上漲3.98%；科林研發(LRCX-US)上漲3.94%。
