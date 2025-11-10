search icon



盤中速報 - 費城半導體大漲2.7%，報7134.97點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間10日10:30，費城半導體上漲187.6點（或2.7%），暫報7134.97點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-4.45%
  • 近 1 月：+1.57%
  • 近 3 月：+22.36%
  • 近 6 月：+55.54%
  • 今年以來：+38.35%

焦點個股


費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領漲。美光科技(MU-US)上漲4.62%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲4.29%；安謀控股公司(ARM-US)上漲4.25%；超微半導體(AMD-US)上漲3.98%；科林研發(LRCX-US)上漲3.94%。

費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體7091.272.07%
美光科技254.77+7.08%
Onto Innovation Inc.139-0.06%
安謀控股公司155.735+2.20%
超微半導體245.275+5.02%
科林研發164.45+3.20%

