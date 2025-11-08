search icon



盤中速報 - DoorDash公司(DASH-US)大漲5.02%，報206.32美元

鉅亨網新聞中心


DoorDash公司(DASH-US)截至台北時間08日04:03股價上漲9.86美元，報206.32美元，漲幅5.02%，成交量6,328,928（股），盤中最高價206.38美元、最低價195.56美元。

美股指數盤中表現

DoorDash公司(DASH-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-6.33%
  • 近 1 月：-15.52%
  • 近 3 月：-7.78%
  • 近 6 月：+25.19%
  • 今年以來：+39.47%

美股美股盤中盤中速報DoorDash公司

