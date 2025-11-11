百度第二次做AI眼鏡 售價超過10,000元
鉅亨網編譯鍾詠翔
睽違 11 年，中國百度 (BIDU-US) (09888-HK) 重新殺回 AI 眼鏡領域。在京東 (JD-US) (09618-HK) 、天貓等渠道，百度 AI 智慧眼鏡 PRO 周一（10 日）開售，售價人民幣 2,299 元（新台幣 10,004 元）。
據《第一財經》報導，目前京東顯示有 9,000 + 用戶看過該商品，天貓顯示有 1,000 + 用戶看過該商品，百度暫未公布首日銷量情況。
和市面上其他拍照類 AI 眼鏡功能相似，小度 AI 眼鏡 Pro 以拍攝能力、AI 翻譯、AI 識物、AI 備忘、AI 錄音等為主要賣點，沒有顯示功能，並非「AI+AR」眼鏡。
百度最早做智慧眼鏡追溯至 2014 年的 BaiduEye。彼時，Google Glass 掀起第一波全球智慧眼鏡熱潮，但它的實際效果遠未達預期。
在百度的官方演示中，BaiduEye 被視作新的「搜索入口」，採後戴式設計，配備單耳機和鏡頭，在無需螢幕的情況下，比如佩戴者只需要用手指在空中對著某個物品畫個圈，或者拿起物品，BaiduEye 即可獲得指令，並通過百度大腦識別、分析處理，語音告知用戶結果。
但那條路並未走通。當時負責 BaiduEye 的百度 IDL（深度學習研究院）團隊一度希望打入商場和博物館，此後還曾探索醫療領域的可能性，但並不成熟的智慧化生態和始終難以真正落地的場景，令 BaiduEye 最終並未真正面世，成為百度智慧硬體探索上一次試錯。
11 年前，硬體算力、深度學習算法等有限，鏡頭還引發不小隱私爭議，但如今在生成式 AI 浪潮與硬體技術雙重突破下，眼鏡變成隨身的「AI 助理」，科技巨頭爭奪的，是未來人機交互的入口權。
重返智慧眼鏡賽場的百度，帶來的是定價超過人民幣 2,000 元的小度 AI 眼鏡 Pro，這距離百度官宣造 AI 眼鏡也已經過去了一年。
在小米 (01810-HK) 、華為、阿里巴巴 (09988-HK) (BABA-US) 等大咖加入的「百鏡大戰」中，百度能否憑藉小度 AI 眼鏡 Pro 脫穎而出，還有待市場檢驗。
從功能看，小度 AI 眼鏡 Pro 與市面上大部分帶拍照類 AI 眼鏡功能趨同，並未展現出顛覆性獨特功能，並且不具備螢幕顯示能力。
從售價看，人民幣 2,299 元的價格超過小米、華為、雷鳥等智慧眼鏡，也超過了 Ray-Ban Meta 基礎款 299 美元的價格。
「小度 AI 眼鏡 Pro 的競爭點，本質上是百度 AI 生態的一次系統性輸出。」一位熟悉百度的業界人士表示，這包括大模型背後的語義理解能力、搜索與地圖的訊息支撐，小度多年來累積的語音交互技術以及最終軟硬體一體的用戶體驗等。
