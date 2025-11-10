鉅亨速報 - Factset 最新調查：莫德納(MRNA-US)EPS預估上修至-8.24元，預估目標價為28.00元
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對莫德納(MRNA-US)做出2025年EPS預估：中位數由-8.39元上修至-8.24元，其中最高估值-5.6元，最低估值-10.71元，預估目標價為28.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-5.6(-5.6)
|-0.42
|3.11
|4.89
|最低值
|-10.71(-10.71)
|-9.41
|-6.9
|-5.08
|平均值
|-8.5(-8.6)
|-7.1
|-4.67
|-2.43
|中位數
|-8.24(-8.39)
|-7.27
|-5.07
|-3.28
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|21.95億
|53.68億
|70.09億
|102.13億
|最低值
|15.41億
|13.40億
|11.26億
|10.14億
|平均值
|19.16億
|21.18億
|25.19億
|36.56億
|中位數
|19.09億
|19.46億
|23.75億
|31.76億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.96
|28.29
|20.12
|-12.33
|-9.28
|營業收入
|8.03億
|184.13億
|191.09億
|68.40億
|32.36億
詳細資訊請看美股內頁：
莫德納(MRNA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
