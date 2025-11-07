search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：莫德納(MRNA-US)EPS預估上修至-9.58元，預估目標價為28.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對莫德納(MRNA-US)做出2025年EPS預估：中位數由-9.81元上修至-9.58元，其中最高估值-7.47元，最低估值-10.71元，預估目標價為28.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-7.47(-7.73)-0.423.114.89
最低值-10.71(-10.71)-9.41-6.9-5.13
平均值-9.38(-9.61)-7.37-4.77-2.68
中位數-9.58(-9.81)-7.6-5.07-3.58

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值21.95億53.68億70.09億102.13億
最低值15.41億13.40億11.26億10.14億
平均值18.71億21.57億26.32億37.01億
中位數18.37億20.00億25.49億32.80億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.9628.2920.12-12.33-9.28
營業收入8.03億184.13億191.09億68.40億32.36億

詳細資訊請看美股內頁：
莫德納(MRNA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMRNA

相關行情

台股首頁我要存股
莫德納24.075+2.19%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty