鉅亨速報 - Factset 最新調查：羅傑斯通訊(RCI-US)EPS預估上修至3.46元，預估目標價為41.81元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對羅傑斯通訊(RCI-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.41元上修至3.46元，其中最高估值3.82元，最低估值3.3元，預估目標價為41.81元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.82(3.82)
|4.05
|4.13
|最低值
|3.3(3.3)
|2.76
|3.09
|平均值
|3.47(3.46)
|3.52
|3.67
|中位數
|3.46(3.41)
|3.53
|3.62
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|157.78億
|180.02億
|167.04億
|最低值
|151.70億
|157.57億
|160.81億
|平均值
|153.61億
|162.06億
|163.23億
|中位數
|153.42億
|160.85億
|162.80億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.35
|2.46
|2.56
|1.20
|2.37
|營業收入
|103.75億
|116.89億
|118.26億
|143.06億
|150.40億
詳細資訊請看美股內頁：
羅傑斯通訊(RCI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
