鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：羅傑斯通訊(RCI-US)EPS預估上修至3.45元，預估目標價為41.81元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對羅傑斯通訊(RCI-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.38元上修至3.45元，其中最高估值3.82元，最低估值3.3元，預估目標價為41.81元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.82(3.82)4.054.13
最低值3.3(3.3)2.763.09
平均值3.46(3.45)3.523.67
中位數3.45(3.38)3.543.62

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值157.78億180.02億167.04億
最低值150.45億153.34億160.81億
平均值153.36億161.41億163.23億
中位數153.34億160.74億162.80億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.352.462.561.202.37
營業收入103.75億116.89億118.26億143.06億150.40億

詳細資訊請看美股內頁：
羅傑斯通訊(RCI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

羅傑斯通訊39.74+1.02%

