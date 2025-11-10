鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fidelity National Financial Inc(FNF-US)EPS預估上修至5.1元，預估目標價為70.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Fidelity National Financial Inc(FNF-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.85元上修至5.1元，其中最高估值5.56元，最低估值4.94元，預估目標價為70.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.56(5.42)
|6.55
|7.22
|最低值
|4.94(4.8)
|5.94
|6.59
|平均值
|5.17(4.97)
|6.26
|6.94
|中位數
|5.1(4.85)
|6.27
|7
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|142.77億
|158.84億
|162.88億
|最低值
|140.74億
|147.44億
|162.88億
|平均值
|142.01億
|153.04億
|162.88億
|中位數
|142.53億
|152.83億
|162.88億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.99
|8.44
|4.10
|1.91
|4.65
|營業收入
|108.15億
|156.35億
|115.97億
|117.88億
|137.14億
詳細資訊請看美股內頁：
Fidelity National Financial Inc(FNF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
