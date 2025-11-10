search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fidelity National Financial Inc(FNF-US)EPS預估上修至5.1元，預估目標價為70.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Fidelity National Financial Inc(FNF-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.85元上修至5.1元，其中最高估值5.56元，最低估值4.94元，預估目標價為70.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值5.56(5.42)6.557.22
最低值4.94(4.8)5.946.59
平均值5.17(4.97)6.266.94
中位數5.1(4.85)6.277

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值142.77億158.84億162.88億
最低值140.74億147.44億162.88億
平均值142.01億153.04億162.88億
中位數142.53億152.83億162.88億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.998.444.101.914.65
營業收入108.15億156.35億115.97億117.88億137.14億

詳細資訊請看美股內頁：
Fidelity National Financial Inc(FNF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFNF

相關行情

台股首頁我要存股
Fidelity National Financial Inc57.05+4.56%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty