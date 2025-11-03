鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱悅酒店集團(H-US)EPS預估下修至2.24元，預估目標價為157.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對凱悅酒店集團(H-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.28元下修至2.24元，其中最高估值3.52元，最低估值1.13元，預估目標價為157.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.52(3.52)
|5
|5.88
|7.63
|最低值
|1.13(1.13)
|1.82
|3.8
|6.62
|平均值
|2.3(2.3)
|3.7
|4.8
|7.13
|中位數
|2.24(2.28)
|3.83
|4.69
|7.13
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|75.91億
|76.78億
|78.84億
|83.63億
|最低值
|70.10億
|70.99億
|75.18億
|83.63億
|平均值
|71.86億
|74.57億
|77.26億
|83.63億
|中位數
|71.64億
|74.34億
|78.21億
|83.63億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-6.94
|-2.14
|4.17
|2.10
|12.99
|營業收入
|21.04億
|30.71億
|58.16億
|67.22億
|66.97億
詳細資訊請看美股內頁：
凱悅酒店集團(H-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
