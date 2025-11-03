鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱悅酒店集團(H-US)EPS預估下修至2.24元，預估目標價為157.50元

search icon



根據FactSet最新調查，共19位分析師，對凱悅酒店集團(H-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.28元下修至2.24元，其中最高估值3.52元，最低估值1.13元，預估目標價為157.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.52(3.52)55.887.63
最低值1.13(1.13)1.823.86.62
平均值2.3(2.3)3.74.87.13
中位數2.24(2.28)3.834.697.13

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值75.91億76.78億78.84億83.63億
最低值70.10億70.99億75.18億83.63億
平均值71.86億74.57億77.26億83.63億
中位數71.64億74.34億78.21億83.63億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-6.94-2.144.172.1012.99
營業收入21.04億30.71億58.16億67.22億66.97億

詳細資訊請看美股內頁：
凱悅酒店集團(H-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

