營收速報 - 國泰金(2882)10月營收422.72億元年增率高達114.18％
國泰金(2882-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣422.72億元，年增率114.18%，月增率21.87%。
今年1-10月累計營收為2,903.80億元，累計年增率-5.83%。
最新價為63.8元，近5日股價下跌-0.63%，相關金融保險下跌-0.24%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3698 張
- 外資買賣超：-6096 張
- 投信買賣超：+1514 張
- 自營商買賣超：+884 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|422.72億
|114%
|22%
|25/9
|346.86億
|72%
|-25%
|25/8
|464.29億
|115%
|26%
|25/7
|368.92億
|-32%
|-2244%
|25/6
|-17.21億
|-106%
|-109%
|25/5
|194.49億
|-11%
|193%
國泰金(2882-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為投資。管理。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
