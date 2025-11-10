search icon



鉅亨速報

營收速報 - 國泰金(2882)10月營收422.72億元年增率高達114.18％

鉅亨網新聞中心


國泰金(2882-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣422.72億元，年增率114.18%，月增率21.87%。

今年1-10月累計營收為2,903.80億元，累計年增率-5.83%。

最新價為63.8元，近5日股價下跌-0.63%，相關金融保險下跌-0.24%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-3698 張
  • 外資買賣超：-6096 張
  • 投信買賣超：+1514 張
  • 自營商買賣超：+884 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 422.72億 114% 22%
25/9 346.86億 72% -25%
25/8 464.29億 115% 26%
25/7 368.92億 -32% -2244%
25/6 -17.21億 -106% -109%
25/5 194.49億 -11% 193%

國泰金(2882-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為投資。管理。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報10月營收國泰金

