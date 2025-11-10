鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-10 17:37

為堅定響應金管會推動台灣成為「亞洲資產管理中心」的宏偉政策，專業的野村投信自豪地正式進駐高雄資產管理專區，並已於 11 月 3 日盛大啟用新辦公室。截至 2025 年 9 月底，野村投信境內基金與全權委託之規模超過五千億 5026 億元，加上境外基金總代理之總資產規模已突破一兆元。

在台管理資產破「兆」！野村投信插旗高雄 瞄準高端客戶與國際化新里程碑。（圖: 野村提供）

野村投信強調，此次進駐高雄，清晰代表野村投信對南台灣市場的無比高度重視與堅定不移的深耕承諾。野村將高雄視為資產管理生態系價值共創的重要基地，積極期望在地深耕、與客戶攜手共築理財願景，並全力實踐企業永續發展的崇高理想。

野村投信 2023 年正式進軍 ETF 市場、今年更率先推出全台首檔指標性主動式 ETF，更進一步首次完成台日 ETF 跨境雙掛牌 ETF 的歷史性創舉。台日兩地跨境連結式 ETF 規模的持續成長，充分驗證其在「打造亞洲資產管理中心」政策下的國際合作豐碩成效。此舉不僅為兩地投資人提供更多元的跨國資產配置工具，也發揮台日雙邊金融影響力，為國內投信業者提升國際競爭力創造了極為良好的基礎。