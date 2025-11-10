search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 台達電(2308)10月營收573.84億元年增率高達47.83％

鉅亨網新聞中心


台達電(2308-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣573.84億元，年增率47.83%，月增率0.57%。

今年1-10月累計營收為4,506.56億元，累計年增率30.34%。

最新價為982元，近5日股價下跌-1.83%，相關零組件業下跌-3.57%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-9182 張
  • 外資買賣超：-10498 張
  • 投信買賣超：-157 張
  • 自營商買賣超：+1473 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 573.84億 48% 1%
25/9 570.61億 54% 19%
25/8 478.60億 27% 5%
25/7 453.97億 22% 8%
25/6 422.08億 21% 3%
25/5 410.45億 17% 1%

台達電(2308-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電源供應系統、無刷直流風扇、散熱系統、微型化關鍵零組件、。電動車電源相關系統、工業自動化、視訊顯示、資訊、網路通訊。消費性電子、可再生能源應用、智慧樓宇管理與控制解決方案等。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報10月營收台達電

相關行情

台股首頁我要存股
台達電982+1.76%
美元/台幣31.004-0.13%

鉅亨贏指標

了解更多

#利空進貨

中強短弱
台達電

55.56%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty