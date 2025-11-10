營收速報 - 三圓(4416)10月營收3.03億元年增率高達3542.58％
三圓(4416-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣3.03億元，年增率3542.58%，月增率3227.93%。
今年1-10月累計營收為7.78億元，累計年增率804.41%。
最新價為48.1元，近5日股價下跌-11.95%，相關建材營造股價指數下跌-0.11%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+95 張
- 外資買賣超：+64 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+31 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|3.03億
|3543%
|3228%
|25/9
|910萬
|8%
|-2%
|25/8
|929萬
|9%
|1%
|25/7
|924萬
|6%
|-98%
|25/6
|4.05億
|4509%
|4017%
|25/5
|984萬
|14%
|20%
三圓(4416-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓、國民住宅出租出售業務。室內裝潢設計工程承攬及有關裝潢材料之進出口買賣。
