鉅亨速報

營收速報 - 三圓(4416)10月營收3.03億元年增率高達3542.58％

鉅亨網新聞中心


三圓(4416-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣3.03億元，年增率3542.58%，月增率3227.93%。

今年1-10月累計營收為7.78億元，累計年增率804.41%。

最新價為48.1元，近5日股價下跌-11.95%，相關建材營造股價指數下跌-0.11%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+95 張
  • 外資買賣超：+64 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+31 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 3.03億 3543% 3228%
25/9 910萬 8% -2%
25/8 929萬 9% 1%
25/7 924萬 6% -98%
25/6 4.05億 4509% 4017%
25/5 984萬 14% 20%

三圓(4416-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓、國民住宅出租出售業務。室內裝潢設計工程承攬及有關裝潢材料之進出口買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

