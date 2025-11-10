search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞昱(2379-TW)EPS預估下修至29.41元，預估目標價為590元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對瑞昱(2379-TW)做出2025年EPS預估：中位數由29.63元下修至29.41元，其中最高估值33.54元，最低估值28.44元，預估目標價為590元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值33.54(33.54)42.8747.53
最低值28.44(28.44)29.8634.27
平均值29.88(29.93)34.5241.32
中位數29.41(29.63)34.1940.99

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值127,736,000150,859,540176,243,190
最低值122,365,000122,756,920135,598,050
平均值124,246,050137,573,230155,397,720
中位數124,323,640137,992,000153,180,560

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS29.8217.8531.6233
營業收入
(單位：新台幣千元)		113,393,69895,179,276111,789,791105,504,286

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2379/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

