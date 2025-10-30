search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞昱(2379-TW)EPS預估下修至29.9元，預估目標價為600元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對瑞昱(2379-TW)做出2025年EPS預估：中位數由30.1元下修至29.9元，其中最高估值33.54元，最低估值27.08元，預估目標價為600元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值33.54(33.54)42.8747.53
最低值27.08(27.08)29.8635.21
平均值29.97(30.26)35.3241.42
中位數29.9(30.1)35.2540.99

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值129,566,000165,101,000176,243,190
最低值121,201,610126,903,670144,036,540
平均值124,865,730139,462,870156,745,350
中位數124,335,000137,353,540151,154,160

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS29.8217.8531.6233
營業收入
(單位：新台幣千元)		113,393,69895,179,276111,789,791105,504,286

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2379/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
瑞昱516-0.19%
美元/台幣30.630+0.01%

鉅亨贏指標

了解更多

#下跌三黑K線

偏弱
瑞昱

75%

勝率

#動能指標下跌股

偏弱
瑞昱

75%

勝率

#弱勢下殺股

偏弱
瑞昱

75%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty