鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞昱(2379-TW)EPS預估下修至29.9元，預估目標價為600元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對瑞昱(2379-TW)做出2025年EPS預估：中位數由30.1元下修至29.9元，其中最高估值33.54元，最低估值27.08元，預估目標價為600元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|33.54(33.54)
|42.87
|47.53
|最低值
|27.08(27.08)
|29.86
|35.21
|平均值
|29.97(30.26)
|35.32
|41.42
|中位數
|29.9(30.1)
|35.25
|40.99
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|129,566,000
|165,101,000
|176,243,190
|最低值
|121,201,610
|126,903,670
|144,036,540
|平均值
|124,865,730
|139,462,870
|156,745,350
|中位數
|124,335,000
|137,353,540
|151,154,160
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|29.82
|17.85
|31.62
|33
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|113,393,698
|95,179,276
|111,789,791
|105,504,286
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2379/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
