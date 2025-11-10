鉅亨網新聞中心 2025-11-10 11:40

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 代理主席 Caroline Pham 證實正與受監管交易所直接磋商，最快將於 12 月推出加密貨幣現貨交易，包括槓桿產品。

幣圈振奮！CFTC證實：最快12月推出槓桿現貨交易。(圖:shutterstock)

CoinDesk 於 9 日上午報導該消息，隨後 Pham 在社群平台 X 的發文中回覆「屬實」（True）。消息人士透露，即便美國聯邦政府停擺導，導致加密貨幣相關政策被迫延遲，Pham 仍親自會見了多家有意上線現貨加密貨幣合約的金融平台。

據悉，與 CFTC 進行會談的 DCM 交易所名單中，包含了傳統金融巨頭，如芝加哥商品交易所、芝加哥期權交易所和洲際交易所，以及加密貨幣原生企業，包括 Coinbase 衍生品部門、預測市場 Kalshi 和 Polymarket US。

「指定合約市場」（DCMs）是美國商品期貨交易委員會認可的期貨交易所，允許各類交易者在其平台上交易期貨與期權合約，類似於傳統的期貨交易所，提供公開、透明的交易環境，並允許零售與機構投資者參與。

Pham 在接受 CoinDesk 採訪時發表聲明稱，將與國會合作，為這些市場提供立法確定性的同時，也在利用現有職權，落實《總統數位資產市場工作小組報告》中的各項建議，無需國會新立法，迅速推動此項交易。

這將使這些交易所能迅速推出受監管的比特幣、以太坊槓桿現貨產品，與海外市場競爭，同時為投資者提供更佳的保護。

在這類產品中，交易者通常只需繳納交易總價值的一部分作為抵押（即「保證金」），剩餘部分由交易所或經紀商提供融資支援。例如，若槓桿率為 5 倍，交易者僅需 1,000 美元自有資金，就能操控價值 5,000 美元的比特幣。

在 CFTC 監管下推出此類產品，目標是在滿足市場對槓桿交易需求的同時，確保其符合美國最高的監管和風險控制標準。

一旦在這些受監管平臺上推出，這將是美國市場首次為投資者提供機構級監管保障、更嚴格的風險管理標準以及更完善的投資者保護機制。