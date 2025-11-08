鉅亨網編譯段智恆 2025-11-08 02:00

加密貨幣市場在短短一個多月內大幅回跌，幾乎抹去今年以來的全部市值漲幅。根據 CoinGecko 數據，全球加密貨幣總市值自 10 月初高點的約 4.4 兆美元下跌逾 20%，年內漲幅僅剩 2.5%。

熱潮退場？加密貨幣熊市回歸 一個月抹去全年漲幅(圖：REUTERS/TPG)

這波跌勢始於 10 月創下歷史高點後不久，約 190 億美元的槓桿部位遭大量平倉，信心瞬間崩潰，投資人普遍觀望，市場缺乏重啟買盤的跡象。此表現令市場震驚，尤其是在今年美國監管機構、銀行與機構投資人積極擁抱數位資產的背景下。

美國總統川普上任後推動美國成為「全球加密中心」，激勵比特幣一度上漲 35%，但隨著市場情緒急轉直下，如今加密資產總市值甚至低於川普就任時水準。

比特幣本周累計下跌約 9%，正邁向 3 月以來最糟單周表現，並跌破自 2022 年熊市以來始終維持的 200 日均線關鍵支撐。周五 (7 日) 倫敦中午 12 時 30 分，比特幣報在 10 萬美元以下。

雖然這波拋售幾乎波及所有主要代幣，但跌勢最劇烈的仍是波動性更高的「山寨幣」(Altcoins)。SignalPlus 合夥人 Augustine Fan 表示：「若不計比特幣與以太幣，整體加密市場已疲弱數月，新資金幾乎沒有流入山寨幣或去中心化金融 (DeFi) 項目。」他指出，短期缺乏催化因素，加上對監管與資安的憂慮持續，主流投資人可能仍觀望不前。

加密交易所 BTSE 營運長 Jeff Mei 則指出，近期數位資產回落部分受到「人工智慧 (AI) 與科技股估值過高」的拖累。他警告，若美股 AI 與科技板塊出現拋售潮，「比特幣可能進一步跌破 10 萬美元關卡，而山寨幣跌勢將更深。」

儘管市場情緒低迷，仍有少數亮點出現。根據 CoinGecko 與 ETF 追蹤數據，美國現貨比特幣與以太幣 ETF 在連續六天資金淨流出後，本周四出現約 2.53 億美元的資金淨流入，顯示部分投資人逢低進場。