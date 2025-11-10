盤中速報 - 巨有科技(8227)大跌7.53%，報153.5元
鉅亨網新聞中心
巨有科技(8227-TW)10日09:15股價下跌12.5元，報153.5元，跌幅7.53%，成交587張。
巨有科技(8227-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為特殊應用積體電路設計 ( ASIC )。系統單晶片設計服務 ( SoC Design Service )。系統單晶片設計用矽智財及自動化軟體工具 ( IP & EDA Tools)。
近5日股價下跌0.6%，櫃買市場加權指數下跌2.57%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-41 張
- 外資買賣超：-69 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+28 張
- 融資增減：+119 張
- 融券增減：-20 張
